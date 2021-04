Ribeira do Porto renasce lentamente

Beatriz Moreira e Filipa Rios Hoje às 20:57 Facebook

A Ribeira do Porto está a acordar lentamente do confinamento. Os visitantes voltam às esplanadas da beira-rio, mas com cautela. Longe vão os tempos das enchentes de turistas.

Os portuenses já voltaram às esplanadas, mas com muitas cautelas. Apesar do regresso ainda tímido em algumas zonas, na Ribeira os comerciantes e turistas voltaram à rua.

Paulo Maia, que depende das vendas de óculos de sol para sobreviver, recomeçou a trabalhar no início da semana e afirma que o desconfinamento ainda está na fase inicial. "As coisas estão muito paradas, é complicado", afirma o vendedor.

"As coisas estão muito paradas", lamenta Paulo Maia Foto: David Tiago/Global Imagens

Josué Sonhy trabalha no restaurante Peza Arroz desde 2018. Durante o confinamento recebeu os apoios do Estado que diz terem sido suficientes. "Embora exista um aumento no turismo é bastante diferente dos anos anteriores", acrescenta. Devido ao desconfinamento, a Ribeira está a renascer e Josué afirma que as pessoas têm respeitado as medidas de segurança nas esplanadas.

Josué Sonhy verifica aumento de turistas, mas nada como nos anos anteriores Foto: David Tiago/Global Imagens

Inês Ribeiro, Inês Fernandes e Laura Lopes são naturais de Pombal e passeiam na Ribeira pela primeira vez após o confinamento. Segundo as jovens, "há muito menos turistas, é uma diferença muito grande". Acrescentam ainda que, de modo geral, as pessoas respeitam as medidas impostas pela Direção Geral de Saúde, como o uso de máscaras e do distanciamento social.

Inês Ribeiro, Inês Fernandes e Laura Lopes visitaram a Ribeira pela primeira vez após o confinamento Foto: David Tiago/Global Imagens

Gonçalo Veloso diz que visita a beira rio pela segunda vez esta semana. E verifica que o movimento está a voltar à normalidade conhecida antes da pandemia de covid-19.