"Há sempre alguma coisa para ver", ouve-se na Rua Mouzinho da Silveira, no Porto, entre quem tem como destino o navio-escola Sagres, atracado na Ribeira desde segunda-feira para comemorar o Dia da Marinha.

Ao fundo da Rua de São João, a paisagem já é invadida pela fragata D. Francisco de Almeida, ancorada no meio do rio Douro. Por lá, estranha-se o vazio dos cais dos barcos turísticos. Mas de imediato se percebe porquê: as atenções estão viradas para o navio-escola Sagres.