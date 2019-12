Rio Douro galgou margens nas zonas ribeirinhas do Porto e Gaia

Hoje às 08:09, atualizado às 10:57 Facebook

O rio Douro galgou as margens e inundou zonas ribeirinhas de Vila Nova de Gaia e do Porto.

As inundações em zonas ribeirinhas do rio do Douro, no Porto e Vila Nova de Gaia, deverão persistir ao longo do dia de hoje e no sábado, devido à necessidade de descargas das barragens, advertiu hoje a Autoridade Marítima. Em conferência de imprensa realizada numa das zonas atingidas, em Miragaia, no Porto, o comandante Cruz Martins, da Capitania do Douro, disse que, depois da preia-mar, verificada às 09.30 horas, a maré começou a vazar.

"Iremos incrementar a descarga de barragens porque é necessário descarregar toda a água acumulada", afirmou. Deste modo, a nível da água - "que na zona de Miragaia atingiu 80 centímetros e é provável que chegue a um metro, antes de descer" - poderá voltar a subir.

"É expectável que durante todo o dia de hoje e o dia de amanhã [sábado] tenhamos situações pontuais de alagamentos nestas zonas que já estão identificadas. As populações estão prevenidas para estas ocorrências", alertou.

Cruz Martins disse que a descarga de barragens no Douro está a ser coordenada entre entidades portuguesas e espanholas e "no sentido de provocar o mínimo de inundações".

"Se não houvesse esta coordenação, provavelmente o nível de água já estaria em dois ou três metros", acrescentou.

Subida no Pinhão

O rio Douro galgou também as margens no Pinhão, concelho de Alijó, distrito de Vila Real, e entrou em quatro bares da zona ribeirinha, disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros voluntários. Carlos Pereira referiu que o "rio transbordou as margens e, pelo menos, quatro bares já estão com água".

Segundo o comandante, atingiu ainda os 'stands' de venda de bilhetes para os barcos turísticos que se encontram na zona do cais fluvial do Pinhão.

"Isto às vezes é também um pouco por teimosia das pessoas que estão alertadas, mas que acham que o rio não vai subir e à última hora é que andamos aqui a tentar tirar as coisas", referiu.

O responsável disse ainda que os bombeiros e elementos da Proteção Civil Municipal ajudaram também a retirar os carros que estavam estacionados naquela zona.

IPMA com aviso Laranja

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tem hoje sob aviso laranja (o segundo mais grave) doze distritos de Portugal continental e a costa norte da Madeira devido sobretudo à agitação marítima.

Leiria, Santarém e Portalegre estão sob aviso laranja também devido às previsões de precipitação forte entre as 12 horas e as 15 horas nos dois primeiros casos e entre as 12 horas e as 18 horas no caso de Portalegre.

O mau tempo em todo o país, causado pela depressão Elsa, já provocou desde quarta-feira dois mortos, um desaparecido e mais de 50 desalojados, assim como 5400 ocorrências, a maioria quedas de árvores.

Entretanto, o IPMA alertou também para os efeitos de uma nova depressão, denominada Fabien, que atingirá Portugal no sábado.

Segundo o IPMA, o Norte e o Centro serão as zonas do país mais afetadas por esta depressão, estando previstos intensos períodos de chuva e fortes rajadas de vento.

Contudo, prevê-se que os efeitos da depressão Fabien não apresentem em Portugal continental a mesma intensidade do que os da tempestade Elsa, "em particular em termos de vento e com mais significado em termos de precipitação".

O IPMA prevê uma melhoria gradual do estado do tempo a partir de domingo.