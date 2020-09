Rodrigo morreu há meio ano e família desconhece a causa da morte

Marisa Silva Hoje às 14:30 Facebook

Rodrigo Vasconcelos morreu há meio ano e, desde então, a família luta por respostas. Doente oncológico mas clinicamente estável, deu entrada nas urgências do Hospital de Penafiel a 8 de março com um abcesso e foi transferido para o Hospital de S. João, no Porto, onde acabou por falecer ao terceiro dia de internamento.

Seis meses depois, a família desconhece as causas da morte e continua sem ter acesso ao processo clínico. A certidão de óbito aponta para uma paragem cardiorrespiratória mas a explicação é considerada insuficiente.

"Que ele parou de respirar e que o coração parou, não tenho dúvidas. O que queremos saber é o que provocou isso. Precisamos, e acho que temos o direito, de saber o que é que se passou", afirma Pedro Vasconcelos, irmão de Rodrigo.