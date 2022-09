Ronda da Caridade celebra 29 anos de ajuda

Beatriz Lima Hoje às 19:01 Facebook

A Legião da Boa Vontade celebra, entre esta sexta-feira e amanhã, os 29 anos do programa Ronda da Caridade. A comemoração é realizada em duas noites: a desta sexta-feira, com entrega de lembranças e com a colaboração do Grupo Trivalor na confeção da sopa a entregar, e na noite de amanhã, sábado, no mesmo horário, com um jantar especial.

O programa acontece, no Porto, todas as sexta-feiras e sábados com a distribuição de alimentos, tais como pão simples ou com recheio, fruta, sumos, cevada, leite, bolos diversos e sopa quente. A ajuda com mantimentos também é necessária e, portanto, distribuem-se ainda cobertores, roupas, meias e produtos de higiene.

De segunda a sexta-feira, o apoio é dado, de manhã, nas instalações do Centro Social da Legião da Boa Vontade, situado na Rua Comandante Rodolfo de Araújo, no Porto, fazendo a doação de roupas e lanche para os carenciados. O projeto oferece ajuda a cerca de 100 utentes, só na cidade do Porto, desfavorecidos e sem-abrigo, maioritariamente homens, com idades compreendidas entre os 30 e os 60 anos, e com problemas relacionados ao consumo de substâncias psicoativas e de álcool, problemas de saúde mental, desemprego ou precariedade no emprego.

Os utentes recebem, através do programa de ajuda, orientação, alimentação, roupas e ajuda na reinserção social, no seio familiar e profissional.

Os voluntários da instituição de solidariedade social "de colete amarelo e com uma palavra amiga", informam e encaminham para a instituição "as pessoas que procuram voltar a ter autonomia e autoconfiança", refere a Legião da Boa Vontade, recebendo ainda orientação dos técnicos na procura de melhoria de vida", concluiu.