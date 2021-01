Rosa Maria foi a primeira bebé a nascer no CMIN em 2021

Marta Neves Hoje às 17:35 Facebook

Chama-se Rosa Maria e foi a primeira bebé que nasceu no Centro Materno Infantil do Norte em 2021.

Foi de parto normal que nasceu a bebé, filha de Joana, de 38 anos, e de José, de 39, residentes em Rio Tinto, Gondomar.

A menina, com 3,3 quilos e 48 centímetros, vem juntar-se ao irmão, João, de oito anos.

"Desde que cheguei ao hospital, foi tudo muito rápido!", comentou a mãe. O parto aconteceu às 1.07 horas. "À meia-noite estava à espera de entrar para a sala de partos", comentou Joana, que ainda teve tempo de jantar em casa.

Sem ainda "perceber muito bem" com quem Rosa é parecida, a mãe contou, ao JN, que a menina ganhou o nome da avó paterna.

Foi também uma menina, a primeira bebé que nasceu no Novo Ano no Hospital de S. João, no Porto. A criança veio ao mundo faltava cinco minutos para a uma da manhã. Pesa 3,3 quilos.

Já no Pedro Hispano, em Matosinhos, o parto do bebé do ano aconteceu às 2.21 horas.

Maura Costa deu à luz Enzo, com 3,6 quilos e 52 centímetros.