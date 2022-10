Roteiro e festival promovem órgãos de tubos do Porto

Alfredo Teixeira Hoje às 11:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois do sucesso do ano passado, com a participação de mais de 900 pessoas, o Roteiro dos Órgãos Históricos do Porto volta a acontecer, mais uma vez integrado no Festival Internacional de Órgão e Música Sacra (FIOMS).

O objetivo é conhecer as igrejas da cidade e ouvir pequenos recitais em cada uma delas. No âmbito do festival, a grande novidade deste ano é a Aldeia Dó Mi Sol, projeto destinados aos mais novos e onde os sons dos instrumentos musicais vão surgindo entre as palavras e dando voz a cada uma das personagens.

O Roteiro dos Órgão Históricos tem início esta tarde. Pelas 16.30 horas os interessados podem visitar o Mosteiro de S. Bento da Vitória, em plena Zona Histórica do Porto, e assistir a um pequeno recital de órgão pelo organista Samuel Pinto. Cerca de meia hora depois há que rumar à Igreja dos Carmelitas, estando o concerto a cargo de Gregório Gomes.