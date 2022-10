Roteiro e festival promovem órgãos de tubos históricos

Pequenos recitais com visitas a várias igrejas visam divulgar e valorizar o vasto e rico património existente na Área Metropolitana do Porto.

Depois do sucesso do ano passado, com a participação de mais de 900 pessoas, o Roteiro dos Órgãos Históricos do Porto volta a acontecer, mais uma vez integrado no Festival Internacional de Órgão e Música Sacra. O objetivo é dar a conhecer as igrejas da cidade e proporcionar pequenos recitais em cada uma delas. No âmbito do festival, a grande novidade deste ano é a Aldeia Dó Mi Sol, projeto destinados aos mais novos: os sons dos instrumentos musicais vão surgindo entre as palavras e dando voz a cada uma das personagens.

O roteiro começou ontem com os recitais e a visita às igrejas de São Bento da Vitória e dos Carmelitas, mas será esta manhã que os visitantes poderão entrar gratuitamente na "caixa dourada" - a Igreja de Santa Clara, cujos órgãos, assim como o restante espaço, foram recentemente restaurados. O recital estará a cargo dos organistas Gregório Gomes & Samuel Pinto. O espetáculo é às 11 horas, seguindo depois os participantes para a Igreja de S. Lourenço, conhecida por Igreja dos Grilos. Ali, o responsável pelo pequeno concerto será Vasco Soeiro, o mesmo que pelas 15 horas tocará na igreja privativa da Santa Casa Misericórdia do Porto.