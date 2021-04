Rotura em conduta condiciona abastecimento de água em seis zonas do Porto

JN Hoje às 20:40, atualizado às 20:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma rotura numa conduta de água principal, na Estrada da Circunvalação, junto à Rotunda da AEP, no Porto, vai provocar constrangimentos no abastecimento de água entre as 20 horas de quinta-feira e as 8 horas do dia seguinte, em vários locais da cidade.

Será afetada a Zona Industrial, incluindo o Bairro do Viso, assim como as zonas de Aldoar, Fonte da Moura, Nevogilde, Foz e Serralves.

A empresa Águas e Energia do Porto está no terreno juntamente com as entidades parceiras a resolver a situação, que ficará totalmente solucionada na sexta-feira, durante a manhã.

A empresa municipal informa que os clientes vão sentir alterações no normal fornecimento, como redução dos níveis de pressão e falta de água. "As alterações decorrem de uma avaria de grande dimensão totalmente imprevisível", segundo é explicado.