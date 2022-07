Rotura em conduta condiciona abastecimento de água no Porto

Uma rotura ocorrida esta terça-feira poderá estar a condicionar o abastecimento de água na cidade do Porto.

A Câmara do Porto, no portal porto.pt, esclarece que se trata "de uma avaria numa das condutas principais de abastecimento de água, pelo que podem existir alterações ao normal fornecimento de água em algumas zonas da cidade".

Ao que o JN conseguiu apurar, a empresa municipal responsável pelo abastecimento de água, a Águas e Energia do Porto, já está no terreno e a situação deverá ser resolvida "com a maior brevidade possível".

Ainda segundo a autarquia "estão a ser realizados todos os esforços para minimizar os impactos e restabelecer o normal funcionamento do sistema".