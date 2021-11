Rotura em conduta deixa dezenas sem água em Aldoar

Nuno A. Amaral Ontem às 23:25 Facebook

Avaria continua sem ser resolvida pela empresa Águas do Porto.

Uma avaria numa conduta de água na Rua Jornal de Notícias, junto à Igreja Nova de Aldoar, no Porto, deixou esta quinta-feira sem água dezenas de moradores dos prédios do Largo 3 de Fevereiro, ainda sem indicações em relação à hora em que a situação irá voltar à normalidade.

Em contacto com o JN, a empresa Águas do Porto afirma que tem equipas no terreno a tentar resolver o problema, sem que o local da rotura da conduta tenha ainda sido descoberto.

A falta de água nesta zona da Invicta já se arrasta desde quarta-feira, dia para o qual estava previsto um corte entre as 9 e as 13 horas, para a remodelação da tubagem e colocação de novas bocas-de-incêndio. Segundo a Águas do Porto, esse corte aconteceu de facto, mas o serviço foi reposto poucas horas depois.

De acordo com o responsável da empresa contactado pelo JN, a avaria que deixa sem água os referidos moradores, desde cerca do meio-dia, é posterior às obras realizadas no dia 3, quarta-feira. Nos dois prédios do Largo 3 de fevereiro, moram mais de 160 pessoas.