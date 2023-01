Rua Alexandre Braga, junto ao Bolhão, já é pedonal

JN Hoje às 15:12 Facebook

Twitter

Partilhar

A Rua de Alexandre Braga, junto ao mercado do Bolhão, na Baixa do Porto, já reabriu como artéria pedonal. A ideia de retirar os automóveis daquela via é "potenciar o comércio local e criar melhores condições de usufruto do espaço pelas pessoas".

"A obra consistiu em transformar a faixa de rodagem, colocando-a ao nível dos passeios. A calçada portuguesa foi mantida e no local do asfalto foi colocado cubo de granito senado, igual ao existente na Avenida dos Aliados. Depois das obras de restauro do Mercado do Bolhão, e com a construção do túnel subterrâneo de acesso à cave logística, a obra vem ajudar a tornar este arruamento mais amigo do peão e do comércio", sustenta a Câmara do Porto.