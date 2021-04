JN Hoje às 17:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A queda do revestimento da fachada do prédio número 860 na Rua da Alegria, no Porto, obrigou ao corte de trânsito parcial entre a Rua de Latino Coelho e a Rua das Doze Casas. Não há registo de feridos ou outros danos.

De acordo com fonte do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto, parte de azulejos da fachada do prédio caíram no passeio, motivando um corte de trânsito de uma das vias. A Polícia Municipal, Proteção Civil e PSP também estão no local.