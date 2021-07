Rua de Santa Catarina coberta para uma "viagem sensorial"

Marta Neves Hoje às 08:46 Facebook

Instalação artística dá cor à principal artéria comercial do Porto. O objetivo é cativar público. Fica concluída na próxima quinta-feira.

São azuis e esverdeadas e esvoaçam ao vento, pairando lá no alto sobre as cabeças de quem passeia pela Rua de Santa Catarina, no Porto. Serão medusas? Mesmo sem resposta, e com a temperatura a subir, a mente é levada pelas cores, invariavelmente, para uma qualquer praia com a brisa a cerrar-nos os olhos.

Uma "viagem sensorial" é, precisamente, o que propõe o Município do Porto com a instalação artística "Paisagem Etérea" - da autoria de Madalena Martins -, que está a ser montada, durante a noite, na zona pedonal da principal artéria comercial da cidade. Aquele troço, percorrido diariamente por milhares de pessoas, passará a ter uma "cobertura" temporária.