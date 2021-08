Rua do Almada "em pantanas" com 24 obras em simultâneo

Diana Teixeira Hoje às 08:53 Facebook

Comerciantes desesperados com barulho, falta de condições e "fuga" de clientes. Câmara do Porto só recebeu uma queixa sobre o ruído.

São pouco mais de 800 metros com 24 obras a decorrer em simultâneo. Na Rua do Almada, na Baixa do Porto, os comerciantes e empresários de alojamento local vivem num desespero sem fim à vista: denunciam o ruído, as difíceis condições de acesso e a "fuga" dos clientes. Em causa estão trabalhos de reabilitação de edifícios e na via pública. Contactada pelo JN, a Câmara ressalva que, até agora, recebeu "apenas uma denúncia sobre o ruído".

"Neste momento, há 24 obras de obras de edificação (20 com alvará e quatro isentas). Considerando que algumas destas obras em curso implicam ocupação de espaço público, o Departamento Municipal de Fiscalização está a acompanhar e monitorizar em permanência estas ocupações com tapumes e/ou andaimes, no sentido de acautelar o cumprimento da legislação em vigor", diz o Município. "É de referir que estas obram implicam também, normalmente, em determinada fase, intervenção na via pública", acrescenta.