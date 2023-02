Rua do Almada: "Vendas têm corrido muito bem"

Pedro Emanuel Santos Hoje às 11:15 Facebook

Se uma artéria do Porto servisse de modelo à evolução do comércio da cidade, a Rua do Almada seria a candidata ideal. Por lá, percebem-se as mudanças de dinâmica ocorridas nos últimos anos no que diz respeito aos modelos de negócio, com novas atividades a conviverem de perto com outras tradicionais e com várias que, não sendo veteranas, se adaptaram aos novos tempos sem perderem a identidade original.

Praticamente todas as portas da Rua do Almada são de um estabelecimento comercial, sejam velhas lojas de ferragens, restaurantes, cafés, hotéis, lavandarias, bares, entre outras, umas mais discretas, outras com fortes chamarizes para captar clientela.

Na decana Monteiro, Guimarães & Irmão, um mundo à parte abre-se aos olhos de quem lá entra. Ferramentas e o mais variado material relacionado com a construção e atividades similares ocupam o pequeno espaço, em prateleiras onde parece caber quase tudo. "As vendas têm corrido bem e o movimento de rua ajuda a isso. Nota-se cada vez mais gente a circular, sejam portugueses ou estrangeiros que visitam a cidade", contam os funcionários Rafael Maria e Raquel Teixeira, enquanto atendem clientes que não param de fazer pedidos.