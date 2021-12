Rua Ferreira Borges, no Porto, vai ter dois sentidos de trânsito

JN Hoje às 17:13 Facebook

A Rua Ferreira Borges, no Porto, vai passar a ter dois sentidos de trânsito, no troço entre o Largo de S. Domingos e a Rua da Bolsa, a partir da meia-noite de terça-feira, 7 de dezembro.

"Esta alteração à mobilidade decorre no âmbito da empreitada da Linha Circular da Metro do Porto (Linha Rosa), onde está prevista a execução de trabalhos para o desvio do Rio de Vila, entre a Praça da Liberdade e o Largo de S. Domingos", explica a Câmara.

"Por forma a mitigar o impacto na zona de obra e de estaleiro na mobilidade local, serão, então, implementados dois sentidos de circulação viária na Rua de Ferreira Borges e ajustados os acessos aos parques privativos existentes nessa artéria", acrescenta.

A Câmara sublinha que vai monitorizar esta alteração à circulação rodoviária, de modo a efetuar eventuais ajustes que sejam necessários, à semelhança do que acontece noutros locais da cidade onde estão em curso obras da Metro do Porto.