Rua Formosa, na Baixa do Porto, cortada ao trânsito dois dias

O troço da Rua Formosa entre as ruas de Sá da Bandeira e de Alexandre Braga, na Baixa do Porto, estará cortado ao trânsito nestas terça e quarta-feira, devido à colocação de contentores de resíduos no subsolo, em frente ao Mercado do Bolhão.

"De modo a garantir todas as condições de segurança à mobilidade de pessoas e veículos, torna-se necessário interromper o trânsito (exceto cargas, descargas e acesso a garagens) na Rua Formosa, especificamente no troço compreendido entre a Rua de Sá da Bandeira e a Rua de Alexandre Braga, entre as 8 horas da manhã de dia 30, terça-feira, até às 18 horas de dia 31, quarta-feira", anunciou a Câmara do Porto, em comunicado.

Todos os condicionamentos de trânsito podem ser acompanhados, em tempo real, na Plataforma de Trânsito do Município.