Ruas do Porto com alerta para bactéria que destrói plantas

Foi detetada a 2 de janeiro no Zoo Santo Inácio, em Gaia, e aos poucos tem-se propagado por todo o concelho, fazendo com que as autoridades sanitárias tenham criado uma zona-tampão para que esta praga que afeta as plantas não se propague pelo território nacional e cause sérios estragos na agricultura.

Agora, no Porto, foram colocados cartazes na zona da Areosa, (na Avenida de Fernão de Magalhães e na Rua de Costa Cabral, por exemplo) a alertar para a Xylella fastidiosa.

Os moradores criticam o facto de não haver mais informação a explicar "que bactéria é esta de que falam nos cartazes". Uma bactéria que se alimenta do xilema (vasos condutores da seiva), secando as plantas.