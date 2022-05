Rui Moreira: "A TAP acha que o Porto é mau negócio, a Iberia diz que ganha dinheiro e quer aumentar a frequência"

Miguel Amorim Hoje às 20:43 Facebook

"A TAP acha que o Porto é mau negócio, a Iberia diz que ganha dinheiro e quer aumentar a frequência", afirmou, esta quinta-feira, ao fim da tarde, o autarca Rui Moreira, no seguimento da notícia do "Jornal de Notícias", a dar conta de uma reunião que contou com agentes da Região Norte, na qual o presidente do Instituto do Turismo de Portugal, Luís Araújo, incentivou-os a apostar na Iberia como parceiro estratégico, após as reiteradas críticas à TAP feitas por autarcas e empresários nortenhos.

"Não estive presente na reunião, li a notícia no Jornal de Notícias e parece-me que as fontes são credíveis, não acho que haja nada de extraordinário. De facto, o senhor presidente do Instituto do Turismo de Portugal, aquilo que retratou foi que há um forte desinvestimento da TAP relativamente ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro e terá dito, com toda a naturalidade, que temos que olhar às alternativas. Que é aquilo que temos feito. Portanto, acho que não há aqui nenhuma polémica. Acho que ele disse aquilo que é óbvio e que lhe compete, a preocupação do senhor presidente do Instituto do Turismo de Portugal é zelar pelo turismo não apenas em Lisboa, mas também no resto do país. Se, de facto, a TAP não pode oferecer uma maior frequência de voos diretos a partir do Porto, é normal que o Porto olhe para outros operadores e que outros operadores olhem para o Porto", afirmou o presidente da autarquia portuense, à margem da inauguração de um hotel, nos Aliados.

"De facto, coincidentemente, na véspera eu tinha tido uma reunião com a senhora diretora-geral da Iberia e da British Airways em Portugal, que me deu nota de que estão muito satisfeitos com o tráfego no Porto, que estão a ganhar dinheiro com o Porto e que querem aumentar o frequência no Porto. Aquilo que nos dá é mais perspetivas de crescimento. Portanto, a notícia é boa. Não vejo que exista aqui polémica", declarou.

"Isto é uma espécie de demonstração da ineficácia da TAP?", foi-lhe perguntado. "Não. Há uma constatação, que não é de ineficácia. Há um desígnio estratégico. A TAP entende, e provavelmente sob o ponto de vista económico da companhia até é compreensível, que vir ao Porto é mau negócio. Se para outros é bom negócio, devemos agarrar aqueles que acham que o Porto é um bom negócio. A TAP acha que o Porto é um mau negócio. Não pode, portanto, vir ao Porto. Para eles é mau negócio. Felizmente há outros para quem o Porto é um bom negócio", respondeu.

"No meio disto tudo, a única coisa que me preocupa é se Lisboa é bom negócio então que dê lucro e que não nos peçam dinheiro para a TAP. É a única coisa, mas pronto... Nós havemos de arranjar maneira", prosseguiu.

"Como eu disse da última vez que o ministro[Pedro Nuno Santos] esteve no Porto e teve uma reunião comigo e com o senhor presidente da CCDR-N [António Cunha], o ministro garantiu que haveria verba disponível para o incremento de rotas diretas estratégicas. Neste momento, esse estudo está a ser feito com a CCDR-N, a entidade de turismo, a vereadora Catarina Santos Cunha e também com a ANA Aeroportos Portugal, que conhece melhor os protagonistas. Não escondo que gostaríamos muito rapidamente de ter voos diretos para os Estados Unidos com uma frequência pelo menos diária a partir do Porto. Isso para nós é o principal objetivo, já que os mercados europeus estão relativamente bem servidos pelos outros operadores", adiantou.

Também esta quinta-feira, na reação à notícia do Jornal de Notícias, o Turismo de Portugal disse que tem trabalhado para atrair novas companhias aéreas para tornar Porto e Lisboa mais atrativos para quem faz ligação em Espanha, através da Iberia, mas atendeu também ao "papel crucial" da TAP na conetividade.

"Sendo a conetividade aérea uma importante parte desta equação, tem sido desenvolvido um trabalho, sobretudo no pós-pandemia, no sentido de reforçar as ligações das companhias aéreas para todos os aeroportos nacionais, atrair novas companhias aéreas - uma vez que asseguram as ligações de novos mercados ou mercados já existentes aos aeroportos nacionais - e colaborar nos programas de venda e distribuição das companhias nesses mesmos mercados", explica o Turismo de Portugal, em comunicado.

A autoridade turística refere que, sem prejuízo do papel da TAP enquanto parceiro estratégico do Turismo de Portugal e na conetividade e acessibilidade a Portugal, "e considerando que a Iberia incluiu recentemente os destinos de Porto e Lisboa no seu programa, tem sido desenvolvido um trabalho no sentido de tornar ainda mais atrativos estes destinos para os passageiros que fazem ligação em Espanha".