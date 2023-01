Rui Moreira: acampamento de droga no Porto mostra que Estado "falhou"

O presidente da Câmara do Porto defende, esta sexta-feira, ser necessário alterar a lei relativa ao consumo de estupefacientes na via pública e destacou que o acampamento de toxicodependentes nas proximidades do bairro da Pasteleira "demonstra que o Estado falhou".

"Estamos a viver num território em que se demonstra que o Estado falhou", afirmou, esta sexta-feira, o autarca Rui Moreira, após uma operação policial de combate ao tráfico e consumo de droga na Pasteleira, no Porto, onde foram removidas, de um jardim público, 18 tendas e retirados 26 toxicodependentes. Seis destas pessoas aceitaram mudar-se para o Hospital Joaquim Urbano, onde ficarão alojadas, com o apoio da Câmara do Porto.

"Intervenções da Câmara do Porto neste território, desde 2020, estamos a falar de 10 mil operações que aqui fizemos, com intervenção da Polícia Municipal e dos serviços municipais, no sentido de garantir que o espaço público está disponível, que é utilizado por todos e que há condições de salubridade", referiu, no final da intervenção policial. "Ao longo destes anos limpamos 400 toneladas de detritos, ligados ao consumo e ao tráfico", acrescentou.

PUB

"O que nos preocupa principalmente é que estamos a viver num território em que se demonstra que o Estado falhou. Há uma falha do Estado. Essa falha tem a ver com a falta de acompanhamento de uma situação de índole pública, que tem uma componente social, mas sobretudo de tráfico, que faz com que as pessoas que aqui vivem não tenham o mínimo de condições de segurança", salientou.

"Aquilo que a Câmara faz no âmbito das suas competências - não temos competências na área da proteção e segurança, isso é com a Administração Interna, a PSP e a PJ, na avaliação daquilo que é o tráfico -, mas o espaço público e a garantia da tranquilidade dos cidadãos, naquilo que pudermos fazer, vamos continuar a fazer

Para Rui Moreira, esta realidade é um atentado ao pudor: "Continuo a não me conformar que possa haver no espaço público o consumo de drogas pesadas, nomeadamente injetáveis. Considero que é um atentado ao pudor. Têm de ser pesados os direitos das pessoas e das crianças. Pela minha parte tudo farei, dentro do que está o meu alcance e no limite da legalidade, no sentido de promover a tranquilidade dos cidadãos que aqui vivem. Mora e trabalha aqui muita gente".

"Têm de limpar do recreio objetos com sangue"

A Escola das Condominhas, ao lado do jardim, foi outra preocupação: "Há uma escola ao lado, em que os professores nos contam e nos relatam que, de manhã, têm de limpar o recreio de objetos que têm sangue. Estamos a falar de uma situação que não é tolerável. Temos que fazer o que está ao nosso alcance".

Ainda acerca das pessoas retiradas esta sexta-feira, voltou a sublinhar a ação do Estado e a criticar o papel do Estado. "Propomos às pessoas, se assim o entenderem, que têm recuo no Hospital Joaquim Urbano. Chamo a atenção que essa é uma resposta da Câmara do Porto. Esta é uma competência que compete a quem? Compete à Saúde e à Segurança Social. Como sabemos que essa resposta não existe, estamos a proporcionar às pessoas, se quiserem, alojamento no antigo Hospital Joaquim Urbano, em que temos um centro com quartos, alimentação, água quente e tudo mais", disse.

Acerca da sala de consumo assistido instalada também na Pasteleira, numa zona não muito distante do jardim agora limpo, e que passará a estar vedado, lançou novas interrogações: "Montámos uma sala, na Pasteleira, que é uma resposta que a Câmara está a pagar, está em avaliação e que tem tido utentes. A questão fundamental é que se há quem pense que isso apenas faz o recentramento deste fenómeno, e se não há medidas idênticas tomadas nem pelo Estado, nem pelos municípios vizinhos, começo a questionar se é uma resposta que vale a pena?"

"Porque se estamos a tentar resolver um problema e afinal ainda nos dizem que agrava o problema, pergunto se nós o devemos manter ou não? A verdade é que está a funcionar, tem cerca de 150 utentes, tem uma resposta integrada e acreditamos que é o tipo de resposta a dar", completou, referindo que "esta matéria tem várias componentes, uma componente de Saúde Pública, também social e outra securitária".

"Olhar apenas para um dos fatores não resolve", considerou.