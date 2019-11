Rui Moreira critica Governo por falta de segurança no Porto

M.N. Hoje às 12:01, atualizado às 12:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Câmara do Porto transmitiu, esta quinta-feira, ao Comando Metropolitano do Porto da PSP a sua preocupação acerca dos desacatos provocados por adeptos estrangeiros de futebol, na noite desta quarta-feira, na Ribeira.

Rui Moreira escreveu também ao ministro da Administração Interna sobre o assunto, criticando o facto de a tutela "ter perdido a capacidade de intervir na manutenção da ordem pública no país".

Num comunicado enviado às redações nesta manhã de quinta-feira, o presidente da Câmara do Porto lembra que os alertas "têm sido recorrentes quanto à perceção de falta de segurança pública na cidade, que é uma competência exclusiva da PSP, tutelada pelo Governo, e à qual a Polícia Municipal não se pode substituir".

O autarca queixa-se que "além de tráfico de droga e ocupação abusiva da via púbica para esse feito, têm-se verificado situações que, sendo normais nas cidades, não podem ser deixadas sem intervenção policial e, sobretudo, não podem ganhar proporção por ausência evidente de patrulhamento suficiente".

"Os alertas e pedidos de reforço de meios na Área Metropolitana do Porto não resultaram, até hoje, em qualquer ação visível por parte do ministério da Administração Interna, que invoca estudos indicando a diminuição da criminalidade no país para não aceitar investir na sua segurança", pode ler-se no comunicado.

Rui Moreira explica ainda que "face à incapacidade ou falta de vontade política do ministério da Administração Interna para encarar de frente o problema e assumir que terá de aumentar o investimento nesta área fundamental de um Estado de Direito" escreveu uma carta a Eduardo Cabrita, a quem, apresenta "uma clara e veemente reivindicação de mais meios, melhor enquadramento legal e que o Governo abandone o negacionismo em que caiu sobre esta matéria".