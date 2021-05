Rui Moreira critica "dois pesos e duas medidas" na vacinação

Marta Neves Hoje às 12:49 Facebook

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, voltou a criticar o Governo por ter "dois pesos e duas medidas" no processo de vacinação contra a covid-19 e afirma que "não é aceitável a criação de critérios territoriais" no processo.

"Já houve situações em terras e cidades do país onde houve problemas e não existiu a mesma preocupação", sustentou o autarca. Rui Moreira falava à margem de uma visita ao antigo matadouro municipal, para onde está prevista uma profunda regeneração urbanística.

A aceleração do processo de testagem e vacinação na zona de Lisboa e Vale do Tejo anunciada pelo Governo deixou Rui Moreira profundamente desagradado.

"O país é uno, temos todos os mesmos direitos", observou o autarca.

Rui Moreira lembrou que o Porto foi inovador nas testagens e que em janeiro anunciou um drive-thru de vacinação, sem que isso merecesse qualquer atenção da Administração Central.