Rui Moreira defende que o "tempo é o melhor conselheiro"

A propósito da polémica em volta da atleta Rosa Mota, que ficou indignada, por conta do seu nome ficar associado ao do patrocinador das obras do pavilhão (a Super Bock), Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, escreveu nesta manhã de terça-feira, na sua página pessoal do Facebook, que "o tempo, nestas coisas, é o melhor conselheiro".

Num texto em que o autarca se congratula com o facto de o pavilhão Rosa Mota já estar "de novo ao serviço de uma cidade que não tinha um espaço multiúsos", Rui Moreira reitera que "ao contrário do que foi escrito e dito, a toponímia não mudou".

"Respeitámos o nome da minha amiga Rosa Mota e ainda fizemos algo que - desde que em 1991 aceitou batizar o então 'pavilhão dos desportos' - nunca tinha acontecido. O seu nome passou a estar agora inscrito na fachada e pela primeira vez", sublinhou.

Já quanto à questão que gerou mau estar junto de Rosa Mota - de ter o seu nome associado a uma bebida alcoólica - Rui Moreira foi perentório: "Não tenham problemas com 'bebidas alcoólicas'. Quando o Porto era uma cidade quase desconhecida, foi o Vinho do Porto que a promoveu".

O autarca, neste texto publicado no Facebook, voltou a repetir uma ideia já divulgada no esclarecimento divulgado nesta segunda-feira: "Não acredito que o nome da atleta fosse mais respeitado com um pavilhão em ruína, sem uso e sem o seu nome lá escrito, do que agora que empresas portuguesas e do Porto nele decidiram investir muitos milhões e modernizar".

E concluiu: "Mas o tempo, nestas coisas, é o melhor conselheiro".