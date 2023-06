Rui Moreira deu a conhecer o renovado Liceu Alexandre Herculano

Miguel Amorim Hoje às 20:53 Facebook

"É mais do que uma escola, faz parte do património do Porto". As palavras são do autarca Rui Moreira e foram proferidas esta terça-feira, antes de uma visita ao Liceu Alexandre Herculano, que juntou um grupo de docentes e não docentes.

Sujeito a demoradas obras, o liceu voltará a receber alunos em setembro. "Foi uma grande luta. Não foi fácil", assinalou o presidente da Câmara do Porto acerca da intervenção no estabelecimento de ensino, que foi inaugurado em 1931 e serviu muitas gerações.

"É um prazer mostrar o local onde irão trabalhar", disse Rui Moreira, acompanhado pelo arquiteto Sérgio Fernandez, um dos responsáveis pelo projeto de remodelação. Os vereadores Fernando Paulo e Pedro Baganha foram outros dos presentes.

Sérgio Fernandez, hoje com 86 anos, foi estudante no Alexandre Herculano. Por isso, poder ter participado nos trabalhos despertou-lhe um sentimento especial. "É um edifício icónico, do arquiteto Marques da Silva", justificou.

"Foram feitas obras, mas preservamos o carácter do edifício", sublinhou, destacando, entre outras melhorias, "o novo espaço da biblioteca, que ocupará toda a fachada principal". Também "a comunicação com os espaços exteriores" foi realçada.

Cantina e elevadores

"De cara lavada e de utilização mais fácil". A expressão pertence ainda a Sérgio Fernandez. De facto, mantendo o seu traço histórico, o liceu ganhou novas valências. Na mobilidade, de salientar a introdução de elevadores, algo que não existia.

A cantina mudou de localização. Fica por baixo do ginásio. É um espaço amplo, servido por uma moderna cozinha, com acesso próprio. O "velhinho" ginásio está agora um brinco e beneficia da iluminação natural, que provém do exterior. A piscina desapareceu e deu lugar a balneários.

Encerrada desde 2019, a escola vai tratar do recheio para estar pronta a funcionar no arranque do ano letivo 2023/24. Os equipamentos irão sendo transferidos para o edifício, incluindo os núcleos museológicos. A denominada "sala de cinema" foi transformada no grande auditório. Mas há muito mais para conhecer.

"Jornal de Notícias" promove visitas

Neste mês e no próximo, às quintas-feiras e às sextas-feiras, será possível visitar o renovado Liceu Alexandre Herculano, numa iniciativa conjunta do "Jornal de Notícias" e da Câmara do Porto. As visitas, conduzidas pelos técnicos da autarquia, são grátis e têm sempre lugar às 18 horas.

Portanto, esta semana, quinta-feira e sexta-feira terá início a série. A inscrição poderá ser feita através do endereço jn.pt/iniciativas. A disponibilidade está sujeita às primeiras 30 inscrições. No dia 23, véspera de S. João, não haverá visitas.