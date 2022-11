Rui Moreira diz que não se pode "ter medo da gentrificação"

João Nogueira Hoje às 16:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, revelou que "a cidade não se pode afirmar cosmopolita e depois ter medo da gentrificação".

As declarações do autarca, foram feitas no decorrer da tarde de hoje, no fórum da Alfândega do Porto, onde o mesmo refletiu sobre a retoma do turismo e os desafios associados ao seu crescimento.

"Nos últimos dez anos, o Porto consolidou-se como um destino turístico de excelência", afirmou o autarca, acrescentando que "há a expectativa que, este ano, os números ultrapassem as dormidas de 2019".

PUB

O presidente da Câmara revelou que um dos desafios para o setor na cidade é a aposta no "slow travel": "Queremos atrair gerações mais jovens, e com maior poder de compra, incentivando que os nossos turistas fiquem mais tempo, aumentando o tempo médio das estadias que está atualmente em 2.1 noites", afirmou na conferência "JN Praça da Liberdade: Fórum Internacional da Alfândega - Turismo: a principal indústria Mundial".