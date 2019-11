Rui Moreira diz que Porto não é "ringue para lutas entre claques"

Hoje às 17:32 Facebook

Na sequência dos confrontos entre adeptos belgas e ingleses, no Porto, o presidente da Câmara afirmou na sua página de Facebook, que o Porto "não é o ringue para lutas entre claques" e que "não é uma cidade sem lei".

As afirmações de Rui Moreira surgiram depois de Fernando Madureira, líder da claque dos Super Dragões, ter comentado uma publicação do presidente da Câmara no Facebook. A publicação noticiava o facto de Rui Moreira ter acompanhado uma operação policial noturna, montada na sequência dos desacatos entre adeptos belgas e ingleses, na baixa.

Fernando Madureira aproveitou a publicação para atribuir a contenção dos desacatos aos seguranças dos bares e a populares: "Houve falhas de segurança graves e tiveram de ser os seguranças e populares a restabelecer a ordem!", escreveu Madureira.

Rui Moreira, que costuma usar as redes sociais para interagir com os munícipes, respondeu ao líder da claque dizendo que estava a mentir e explicou: "os seguranças não protegem a cidade. Protegem os estabelecimentos. De claques estrangeiras e portuguesas. Que tantas vezes causam fenómenos idênticos. O Porto não é uma cidade sem lei. Houve falhas da polícia? Sim. Têm poucos recursos? Sim. Mas o Porto não é o ringue para lutas entre claques".

O autarca interpelou depois diretamente o líder dos Super Dragões, que também é capitão da equipa de futebol "Canelas 2010": "Senhor Madureira: é o Porto; não é Canelas. Não venha com basófias por favor. Remeta-se ao seu papel que respeito de animador, de chefe de uma claque. Não procure ser mais do que isso.​​​​​​", afirmou Rui Moreira.

O autarca acusou ainda Fernando Madureira de ter estado ausente da cidade durante os confrontos de adeptos: "alem disso, o senhor estava na Suíça, a convite do F. C. Porto", ao que "Macaco" respondeu: "estive sim na Suíça a apoiar o meu clube do coração, mas não a convite do clube como é apanágio dos políticos!", acrescentando ainda desconfiar ser realmente Rui Moreira a escrever os comentários, dando a ideia de ser um assessor a tratar de responder aos munícipes no Facebook.

Recorde-se que Rui Moreira criticou o Governo pela falta de investimento na Polícia e segurança das cidades. O autarca escreveu uma carta ao ministro Eduardo Cabrita, apelando a "uma clara e veemente reivindicação de mais meios, melhor enquadramento legal e que o Governo abandone o negacionismo em que caiu sobre esta matéria". Em resposta ao protesto do autarca, o governante disse que o reforço do investimento nas forças de segurança é uma prioridade do Governo em todo o país, prometendo. mais agentes na rua