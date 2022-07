Rui Moreira: "Eixo Atlântico deve repensar o secretário-geral que tem"

Ana Peixoto Fernandes e Luís Moreira Hoje às 10:32 Facebook

Autarca do Porto espera consequências para Xoan Mao, que admitiu a saída do município da associação luso-galaica e insinuou que Moreira se move por "protagonismo ou ego".

Declarações do secretário-geral do Eixo Atlântico, Xoan Mao, sobre a eventual saída do Porto daquela associação de municípios do Norte de Portugal e da Galiza, indignaram o autarca Rui Moreira, que espera que o caso tenha consequências. Mao disse que o Porto não participa nos trabalhos do Eixo e que se a vontade de Moreira é, "pelas suas expectativas pessoais, protagonismo ou ego", abandonar aquela organização, a "única coisa que se pode fazer é indicar-lhe a porta de saída".

Comentou ainda que a cidade "desapareceu do mapa" e está a apostar "num modelo isolacionista", tendo já abandonado a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP). E considerou ainda que a associação transfronteiriça "não sairá fragilizada" com a desagregação do Porto. Em reação a estas declarações, Rui Moreira considera que o Eixo Atlântico "deve repensar o secretário-geral que tem", por entender que Xoan Mao se "apropriou" da associação apesar de ser "apenas um funcionário" e que as suas posições já causaram "incómodo" diversas vezes entre governantes portugueses. Acusa o galego de já ter provocado a saída de Chaves-Verín e considera que a sua posição de agora em relação ao Porto está relacionada com o facto de a Câmara ter retirado ao Eixo Atlântico um edifício na Ribeira, que tinha sido cedido "por um valor simbólico", mas que "estava praticamente sempre fechado".