Rui Moreira não quer que a Casa da Música seja nacionalizada

Esta segunda-feira, em reunião de Câmara do Porto, Rui Moreira disse concordar com a reavaliação da missão da Casa da Música, nomeadamente o seu modelo de governação, mas rejeitou que o equipamento seja transformado num instituto público nacional. "Estou muito preocupado quando vejo que há gente que quer que a Casa da Música seja nacionalizada e entregue ao centralismo. O presidente da Câmara do Porto não quer. Esta é a minha posição e tudo farei para salvaguardar a Casa da Música", sublinhou o autarca.

"Há uma coisa que não quero, e quero deixar isto absolutamente claro: nós não queremos que a Casa da Música passe a ser um instituto público nacional. Isso vai matar a Casa da Música. Para o presidente da Câmara, a posição é muito simples: mais vale a Casa da Música ser como é, com os seus defeitos, do que um instituto. Se for um instituto sabem como acaba? Como o IAPMEI [Agência para a Competitividade e Inovação]. Não queremos que a Casa da Música seja um IAPMEI", reforçou.

O presidente da Câmara do Porto falou sobre a Casa da Música, após terem surgido perguntas, na reunião camarária, relativas às notícias publicadas na Imprensa a dar conta que a Casa da Música está a ser investigada por alegadas irregularidades, que terão favorecido mecenas. Ministério Público e Tribunal de Contas abriram inquéritos. As alegadas irregularidades foram tornadas públicas através de um site anónimo intitulado "Fugas da Casa".

"Li aquilo que foi escrito na Comunicação Social. Sendo uma coisa que está em segredo de justiça, e não fazendo eu parte de páginas anónimas, não posso dizer coisa nenhuma", respondeu Rui Moreira, adiantando que "até agora não houve nenhum contacto do Conselho de Administração".

A propósito, o autarca revelou que está de acordo com o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, quanto a reavaliar o modelo funcional e a missão da Casa da Música.

"Tive uma reunião com o presidente do Conselho dos Fundadores, Valente de Oliveira, na quinta-feira, ainda eu não tinha conhecimento da notícia [das alegadas irregularidades], que me deu nota que o ministro, em reunião com os conselhos de Administração e dos Fundadores, terá dito para formar uma comissão para reavaliar o modelo fundacional e a missão da Casa da Música. Também me disse que achava importante que a Câmara do Porto tivesse um representante nessa comissão. A nomeação caberá ao Executivo municipal", afirmou.

"Parece-me que o ministro está a fazer coisa bem feita: perceber que há ali um problema e que é preciso reavaliar a questão fundacional", acrescentou.

Também a vereadora Rosário Gambôa, do PS, usou da palavra, para defender uma reavaliação. "No final de um ciclo é necessária uma reflexão sobre o modelo de governação. Esta reflexão é extremamente importante", defendeu a socialista.

"Concordo. Há que reconhecer que nestas fundações há um tempo em que têm que ser revisitadas", declarou Rui Moreira.