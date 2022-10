Rui Moreira quer mais salas de consumo assistido na Área Metropolitana

Hugo Silva Hoje às 12:40 Facebook

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, defendeu a criação de mais salas de consumo assistido, designadamente nos concelhos vizinhos. O autarca disse que, além do sala que já está em funcionamento na zona de Serralves, a Autarquia vai avançar com uma estrutura móvel.

Rui Moreira explicou que parte dos toxicodependentes que consomem na via pública no Porto são de outros concelhos e que, por isso, o fenómeno deve ser atacado numa perspetiva metropolitana.

"Neste momento, grassa o despudor do consumo a 'céu aberto' que desrespeita a boa ordem e a tranquilidade públicas", argumenta o município, que já recolheu 370 toneladas de resíduos nos espaços de consumo de droga.

O presidente da Câmara manifestou-se favorável à descriminalização do consumo, em vigor em Portugal desde 2001, mas alertou que essa medida deve ser acompanhada de medidas nas áreas da Saúde e da Segurança Social, tendo em vista a inclusão social dos toxicodependentes. Além de um "combate muito efetivo ao tráfico".