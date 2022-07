Rui Moreira recebe medalha de prestígio das Forças Armadas

João Nogueira Hoje às 15:43 Facebook

O presidente da República e o comandante supremo das Forças Armadas estiveram, nesta manhã de segunda-feira, na condecoração do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, com a medalha da Cruz de São Jorge, que teve lugar no Terreiro da Sé do Porto.

Rui Moreira recebeu a medalha honorífica das mãos do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante António Silva Ribeiro, que decidiu a atribuição. Segundo um despacho divulgado pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas, a distinção ao presidente da autarquia surge pelas contribuições que tem para "um relacionamento institucional de excelência" e a sua "relação com a Instituição Militar, que tem sido sempre pautada por excelentes relações humanas".

A entrega da medalha da Cruz de São Jorge "destina-se a galardoar os militares e civis, nacionais ou estrangeiros, que, no âmbito técnico-profissional, revelem elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão daquele órgão", lê-se em comunicado da Câmara do Porto.

Na cerimónia, Marcelo Rebelo de Sousa relembrou a chegada de D. Pedro IV à cidade do Porto e a importância deste para o alcance da liberdade: "190 anos depois da sua chegada à cidade, celebramos a liberdade de todos. Celebramos o Porto, onde a liberdade conheceu lances decisivos de luta e de vitória", declarou.

Reconhecendo que a liberdade é "imperfeita, incompleta e exige mais e melhor", Marcelo ainda salientou o trabalho das Forças Armadas que "sempre foram o penhor de liberdade e sabem garanti-la com orgulho, coragem e sentido de serviço a Portugal".

Após a entrega das medalhas, Rui Moreira e Marcelo Rebelo de Sousa entraram na igreja da Sé do Porto, onde o Presidente da República foi apresentado às obras ali expostas, antes de tomar o seu lugar ao lado de Moreira, para ouvirem a missa da celebração.