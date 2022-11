Rui Moreira vai discutir com ministras processo da descentralização na ação social

Alfredo Teixeira Hoje às 17:44 Facebook

O processo de transferência de competências do Governo para as autarquias "é uma fraude, para não dizer outra coisa!" Estas as palavras do presidente da Câmara do Porto, na reunião pública desta segunda-feira, e que, amanhã, vai reunir "finalmente" com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e com Ana Abrunhosa, responsável pelo ministério da Coesão Territorial.

O objetivo da deslocação de Rui Moreira a Lisboa e que será acompanhado por Fernando Paulo, o vereador da Ação Social, é discutir os termos da descentralização de competências na ação social. Este encontro surgiu quando a câmara discutia a submissão a consulta pública do regulamento que estabelece a atribuição de prestações a pessoas que se encontram em carência económica e risco social que acabou aprovada.

Apesar de considerar o processo "uma fraude", o autarca portuense aceitou a reunião há muito pedida. "Vou com otimismo senão não ia", acrescentou. "Não vou passear, só vou à reunião com algum otimismo. Pela primeira vez, vamos ter algum contacto com a senhora ministra Ana Mendes Godinho", de quem espera "coisas engraçadas, nomeadamente que explique como é que um apoio social que custava 800 mil euros no Porto passa a custar 100 mil".