As rusgas de São João saem à rua, no Porto, no próximo sábado, após dois anos de interregno devido à pandemia. Todas as freguesias da cidade estarão representadas neste desfile, que terminará na Praça do General Humberto Delgado.

No sábado, a partir das 17.30 horas, cumpre-se novamente a tradição das festas de São João, com a saída dos grupos folclóricos e associações recreativas das sete freguesias e uniões de freguesias da cidade.

O percurso está já definido, com saída da Rua de Santa Catarina (junto ao mítico Café Majestic) e fim do percurso na Praça do General Humberto Delgado. O trajeto passará ainda pela Rua de Fernandes Tomás, Rua da Trindade e pela Rua do Dr. António Luís Gomes.

Na Praça do General Humberto Delgado, as rusgas farão a sua habitual exibição para o público e um júri composto por sete elementos, representantes das sete freguesias/uniões de freguesia que estão a concurso nesta iniciativa.

A ordem do desfile das rusgas será a seguinte: Centro Histórico, Lordelo do Ouro e Massarelos, Campanhã (representada pela Associação Cultural e Desportiva do Bairro do Falcão), Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde (contará com a participação do Orfeão da Foz do Douro), Ramalde, Paranhos (contará com a participação do Rancho Folclórico de Paranhos) e Bonfim (representada pela Associação de Moradores da Lomba).

Os grupos serão classificados tendo em conta a coreografia, cenografia, figurinos e musicalidade.

O vencedor será agraciado com o título de melhor formação nas rusgas deste ano e levará para casa um troféu especialmente desenhado para a ocasião pela artista Madalena Martins.