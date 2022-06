Rusgas de volta às ruas do Porto após dois anos sem S. João

Alfredo Teixeira Hoje às 10:25 Facebook

Nos diversos bairros da cidade do Porto criam-se carros alegóricos, afinam-se as vozes e ensaiam-se coreografias. As costureiras confecionam os fatos garridos que serão estreados no desfile.

Os salões e rinques das coletividades, nestas quentes noites de junho, são locais de concentração dos moradores. A música entoa por todo o bairro e tudo é repetido até à exaustão, muitas vezes até de madrugada. Na tarde de 2 de julho nada pode falhar quando as rusgas desfilarem pelas ruas do Porto num bairrismo aceso pela competição e onde todos querem vencer.