Loja centenária "Rússia no Porto" teve ameaças mal começou guerra

A centenária loja "Rússia no Porto", situada na movimentada Rua de Fernandes Tomás, em frente ao Mercado Temporário do Bolhão, viu-se obrigada a tapar o nome do país desde que a guerra com a Ucrânia se iniciou.

Segundo o JN apurou, ao estabelecimento começaram a chegar várias ameaças por telefone.

Como forma de apaziguar a situação, uma vez que os vizinhos chegaram a temer repercussões maiores, os donos do estabelecimento - conhecido por fazer arranjos e tratamentos em peles e que agora também se dedica à venda de souvenirs - optaram por tapar o "Rússia", deixando apenas a descoberto o "no Porto".