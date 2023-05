S. João do Porto com Emanuel, Miguel Araújo e fogo na Ribeira

João Nogueira Hoje às 17:19 Facebook

Emanuel, Miguel Araújo, David Bruno, Cláudia Martins & Minhotos Marotos e Moullinex são os principais nomes musicais da noitada de S. João do Porto deste ano, que vai ter três palcos - Largo do Amor de Perdição (Cordoaria), Jardins do Palácio de Cristal e Praça da Casa da Música. O tradicional fogo de artifício volta à Ribeira, junto à Ponte Luís I. A partir da meia-noite, a pirotecnia vai tomar conta da beira-rio, num espetáculo de "pura magia, luz e encanto".

O programa de animação das festas de S. João na cidade do Porto abrange todas as freguesias e inclui diversas iniciativas como arruada de ranchos, uma cascata comunitária e o desfile de rusgas.

Além dos concertos da noite de 23 para 24 de junho, o programa inclui atuações de Quim Barreiros, Leandro, Augusto Canário Diapasão e Sons do Minho.