S. João: Para que milhares se divirtam, outros há que têm de trabalhar

O JN foi ao encontro de várias pessoas que, ano após ano, asseguram que nada falte na grande festa de S. João, na cidade do Porto. Por obrigação profissional ou carolice, são essenciais.

Para que milhares de pessoas se divirtam na noite de S. João, no Porto, outras há que têm de trabalhar noite dentro. Seja para servir comida e bebida, seja para proporcionar diversão, seja para garantir a segurança numa festa que atrai gente de todas as paragens do país e cada vez mais estrangeiros. O JN foi ao encontro de vários profissionais que dão o seu melhor para que nada falte.