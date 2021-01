S. João prepara-se para "cenários mais exigentes" de covid-19

JN Hoje às 18:18 Facebook

De acordo com Fernando Araújo, presidente do conselho de administração do Hospital S. João, no Porto, esta unidade encontra-se já a preparar-se para "cenários mais exigentes", ou seja, que impliquem "o crescimento [do número de casos com covid-19] nos próximos dias ou semanas".

"O plano de contingência obriga a ter cautela redobrada, a manter uma estrutura sempre preparada e empenhada para que se houver algum aumento, que é expectável de doentes, se consiga dar uma resposta adequada", referiu Fernando Araújo.

À margem de uma visita às obras da nova ala pediátrica, que decorreu esta sexta-feira na companhia de Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa", o mesmo responsável referiu que no Hospital de S. João estão "105 doentes internados com covid-19, 34 dos quais em cuidados intensivos".

"Estamos a preparar-nos para os cenários mais exigentes, esperando que não aconteça, mas se acontecer estamos com uma resposta preparada para que não haja nenhuns constrangimentos", admitiu o presidente do conselho de administração, dando nota que a unidade está "no nível 2" do plano de contingência, e que se for necessário o Hospital S. João terá que cancelar "alguma atividade que está programda".