S. Silvestre corta o trânsito em mais de 100 ruas do Porto no domingo

JN Hoje às 15:49 Facebook

Twitter

Partilhar

A realização da Corrida de S. Silvestre às 18 horas deste domingo vai condicionar o trânsito no centro do Porto. Serão mais de 100 as artérias com a circulação cortada ou condicionada. Também o estacionamento terá constrangimentos.

De acordo com um comunicado da Câmara do Porto, no domingo serão implementados os seguintes constrangimentos:

Proibido parar e estacionar, exceto veículos autorizados, das 0 às 24 horas

PUB

Praça do General Humberto Delgado, bolsa lateral do lado poente e lado nascente, numa extensão de aproximadamente 40 metros;

Rua de Camões, lado nascente, a norte do lugar de modos suaves, numa extensão de aproximadamente 28 metros (5 lugares).

Proibido o trânsito, das 9 às 21.30 horas

Avenida dos Aliados, arruamento nascente, no troço compreendido entre a Rua do Dr. Magalhães Lemos e a Praça do General Humberto Delgado;

Praça do General Humberto Delgado, arruamento nascente e arruamento sul;

Rua do Dr. António Luís Gomes;

Praça da Trindade, arruamento nascente;

Rua da Trindade, no troço compreendido entre a Praça da Trindade e a Rua de Fernandes Tomás;

Rua do Estevão;

Rua de Guilherme da Costa Carvalho;

Rua de Rodrigues Sampaio.

Proibido o trânsito, das 14 às 21.30 horas

Rua do Clube dos Fenianos;

Praça do General Humberto Delgado, arruamento poente;

Avenida dos Aliados, arruamento poente, no troço compreendido entre a Praça do General Humberto Delgado e a Rua de Elísio de Melo;

Rua de Ramalho Ortigão;

Rua do Almada, no troço compreendido entre a Rua do Dr. Ricardo Jorge e a Praça de D. Filipa de Lencastre.

Estabelecidos dois sentidos de trânsito, das 14 às 21.30 horas

Rua de Elísio de Melo.

Condicionado o trânsito com estreitamento de via, das 17 às 21.30 horas

Praça de Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da Boavista), junto ao entroncamento com a Avenida da Boavista.

Proibido o trânsito, das 17 às 21.30 horas

Rua da Trindade;

Rua de Alferes Malheiro, no troço compreendido entre a Rua da Trindade e a Rua dos Heróis e dos Mártires de Angola;

Rua de Camões, no troço compreendido entre a Rua de Alferes Malheiro e a Rua de Gonçalo Cristóvão e no troço compreendido entre a Travessa de Antero de Quental e a Rua de Gonçalo Cristóvão;

Rua de Gonçalo Cristóvão, toda a extensão no sentido poente-nascente e no troço compreendido entre a Rua de Camões a a Praça da República no sentido nascente-poente;

Viaduto de Gonçalo Cristóvão, em ambos os sentidos;

Rua de Santa Catarina, no troço compreendido entre a Rua de Gonçalo Cristóvão e a Rua de Latino Coelho;

Rua de Latino Coelho, no troço compreendido entre a Rua de Santa Catarina e a Rua da Alegria;

Rua de Gil Vicente, no troço compreendido entre a Rua de Latino Coelho e a Rua da Constituição;

Rua da Alegria, no troço compreendido entre a Rua de Latino Coelho e a Rua da Constituição;

Rua da Constituição, no troço compreendido entre a Rua da Alegria e a Rua de Oliveira Monteiro;

Praça do Marquês de Pombal, arruamento norte;

Rua de Oliveira Monteiro, no troço compreendido entre a Rua da Constituição e a Rua de Egas Moniz;

Travessa da Quinta Amarela;

Rua de Nove de Julho, no troço compreendido entre a Travessa da Quinta Amarela e a Rua de Egas Moniz;

Rua de Egas Moniz, no troço compreendido entre a Rua de Oliveira Monteiro e a Rua de Damião de Góis;

Rua de Damião de Góis, no troço compreendido entre a Rua de Antero de Quental e a Rua de S. Brás;

Rua de S. Brás;

Travessa de Antero de Quental, no troço compreendido entre a Rua de S. Brás e a Rua de Antero de Quental;

Travessa de S. Brás;

Rua de João das Regras, no troço compreendido entre a Rua de Camões e a Rua da Regeneração;

Rua da Regeneração;

Travessa da Regeneração;

Rua do Paraíso, no troço compreendido entre o Largo da Lapa e a Rua de Camões;

Praceta Egito Gonçalves;

Rua de Chaimite;

Rua das Classes Obreiras;

Rua de Coolela; Rua de Serpa Pinto, no troço compreendido entre a Rua de Egas Moniz e a Rua da Constituição;

Rua do Monte Cativo, no troço compreendido entre a Rua de Egas Moniz e a Rua da Constituição;

Rua de Damião de Góis, no troço compreendido entre a Rua de Egas Moniz e a Rua de Antero de Quental;

Rua do Monte Pedral;

Rua do Sport Comércio e Salgueiros;

Rua de Alves Redol;

Rua de Cervantes;

Alameda dos Capitães de Abril;

Rua da Liberdade;

Rua de Antero de Quental, no troço compreendido entre a Rua da Constituição e o Largo da Lapa;

Largo da Lapa;

Rua da Lapa;

Rua da Boavista;

Avenida da Boavista, ambos os sentidos, no troço compreendido entre a Rua da Boavista e a Praça de Mouzinho de Albuquerque;

Rua de Ricardo Severo;

Largo da Paz, arruamento norte, arruamento poente e arruamento nascente;

Rua Joaquim Vasconcelos;

Rua de Santa Isabel;

Praça de Pedro Nunes;

Largo do Priorado;

Rua de Augusto Luso, no troço compreendido entre a Rua da Boavista e Praça de Pedro Nunes;

Rua de S. Martinho;

Rua de Aníbal Cunha, no troço compreendido entre a Rua de Sacadura Cabral e a Rua da Boavista;

Rua de Cedofeita, no troço compreendido entre a Rua da Boavista e a Rua de Sacadura Cabral;

Rua da Igreja de Cedofeita;

Travessa da Figueiroa;

Rua de Sacadura Cabral;

Rua de Álvares Cabral;

Praça da República, arruamento norte, arruamento poente, arruamento sul e arruamento nascente;

Rua de Fernandes Tomás, no troço compreendido entre a Rua do Bonjardim e a Rua da Trindade;

Rua de Alferes Malheiro, no troço compreendido entre a Rua do Almada e a Rua dos Heróis e dos Mártires de Angola;

Rua de Camões, no troço compreendido entre o ramo de saída para a Rua do Dr. Alfredo Magalhães e a Rua de Gonçalo Cristóvão;

Rua das Carvalheiras, no troço compreendido entre a Rua de Gonçalo Cristóvão e a Rua de Guedes de Azevedo e no troço compreendido entre a Travessa da Fontinha e a Rua de Gonçalo Cristóvão;

Rua de Sá da Bandeira, no troço compreendido entre a Rua de Guedes de Azevedo e a Rua de Gonçalo Cristóvão;

Rua de Santa Catarina, no troço compreendido entre a Rua de Gonçalo Cristóvão e a Rua de Guedes de Azevedo;

Rua de Guedes de Azevedo, no troço compreendido entre a Rua de Santa Catarina e a Rua de Sá da Bandeira;

Rua de Gonçalo Cristóvão, sentido nascente-poente, no troço compreendido entre a Rua de Santa Catarina e a Rua do Bonjardim;

Travessa da Fontinha;

Rua da Fontinha;

Largo da Fontinha;

Rua das Musas, no troço compreendido entre o Largo da Fontinha e a Rua do Bonjardim;

Rua de Raúl Dória;

Rua da Escola Normal;

Rua de João Oliveira Ramos;

Rua das Doze Casas;

Rua de Gil Vicente, no troço compreendido entre a Rua das Doze Casas e a Rua de Latino Coelho;

Rua de Latino Coelho, no troço compreendido entre a Rua da Alegria e a Rua de Santos Pousada;

Travessa de Santo Isidro;

Rua da Alegria, no troço compreendido entre a Rua de Latino Coelho e a Rua de Santo Isidro;

Rua de Aurélia de Sousa;

Rua de Costa Cabral, no troço compreendido entre a Praça do Marquês de Pombal e a Rua de Álvaro de Castelões;

Rua do Lindo Vale, no troço compreendido entre a Rua da Constituição e a Rua de Álvaro Castelões;

Praça do Marquês de Pombal, arruamento sul, arruamento nascente e arruamento poente;

Rua do Visconde de Setúbal, no troço compreendido entre a Rua de António José da Silva e a Rua da Constituição;

Rua de Faria Guimarães, no troço compreendido entre a Rua de João Pedro Ribeiro e a Rua de António Cândido;

Rua do Cantor Zeca Afonso;

Rua de Antero de Quental, no troço compreendido entre a Rua de António Cândido e a Rua da Constituição;

Rua de Cunha Júnior, no troço compreendido entre a Rua da Constituição e a Travessa do Monte Louro;

Travessa do Monte Louro;

Rua do Almirante Leote do Rego;

Rua de Ribeiro de Sousa;

Rua do Padre José Pacheco do Monte, no troço compreendido entre a Rua da Constituição e a Rua do Monte Alegre;

Rua do Monte Alegre, no troço compreendido entre a Rua do Padre José Pacheco do Monte e a Rua de Ribeiro de Sousa;

Rua da Aliança, no troço compreendido entre a Rua do Monte Alegre e a Rua da Constituição;

Rua do Quanza, no troço compreendido entre a Rua do Zambeze e a Rua da Aliança;

Rua do Zambeze, no troço compreendido entre a Rua da Constituição e a Rua do Quanza;

Rua de Cabinda, no troço compreendido entre a Rua do Quanza e a Rua da Constituição;

Rua do Limpopo, no troço compreendido entre a Rua da Constituição e a Rua do Quanza;

Rua do Niassa, no troço compreendido entre a Rua da Constituição e a Rua do Quanza;

Rua de Serpa Pinto, no troço compreendido entre a Rua da Constituição e a Rua do Quanza e no troço compreendido entre a Rua de Egas Moniz e a Rua de Brito Capelo;

Rua do Conde de Vilas Boas;

Rua das Classes Obreiras, no troço compreendido entre a Rua dos Arcos e a Rua do Conde de Vilas Boas;

Rua de Oliveira Monteiro, no troço compreendido entre a Rua de Egas Moniz e a Rua de D. Nicolau Monteiro;

Rua da Quinta Amarela, no troço compreendido entre a Avenida da França e a Rua de Oliveira Monteiro;

Rua de Nove de Julho, no troço compreendido entre a Rua de Egas Moniz e a Rua de D. Nicolau Monteiro;

Rua de Marracuene;

Travessa de Marracuene;

Rua de Brito Capelo, no troço compreendido entre a Rua da Bouça e a Rua de Egas Moniz;

Rua da Bouça, no troço compreendido entre a Rua de Egas Moniz e a Rua do Gerez;

Rua do Monte Cativo, no troço compreendido entre a Rua do Marão e a Rua de Damião de Góis;

Rua de Salgueiros;

Rua de João Pedro Ribeiro, no troço compreendido entre a Rua de S. Brás e a Rua de Faria Guimarães;

Travessa da Senhora da Conceição;

Travessa de Antero de Quental, no troço compreendido entre a Rua de Faria Guimarães e a Rua de Camões;

Rua de João das Regras, no troço compreendido entre a Rua de Fonseca Cardoso e a Rua de Camões;

Rua das Musas, no troço compreendido entre a Rua de Fonseca Cardoso e a Rua de Camões;

Rua do Paraíso, no troço compreendido entre a Rua de Camões e a Rua de Faria Guimarães;

Rua das Águas Férreas;

Rua do Barão de Forrester, no troço compreendido entre a Rua da Infanta D. Maria e a Rua da Boavista;

Rua de Oliveira Monteiro, no troço compreendido entre a Rua da Boavista e a Rua de Augusto Luso;

Rua de Augusto Luso;

Rua Dr. Emílio Peres;

Rua do Dr. Carlos Cal Brandão;

Rua do Instituto dos Cegos de S. Manuel, no troço compreendido entre a Rua Joaquim Vasconcelos e o n.º 251;

Rua de Aníbal Cunha, no troço compreendido entre a Rua de Sacadura Cabral e a Rua da Torrinha;

Largo da Carvalhosa;

Viela da Carvalhosa;

Travessa da Carvalhosa;

Rua de Cedofeita, no troço compreendido entre a Rua de Sacadura Cabral e a Rua dos Bragas;

Rua dos Mártires da Liberdade, no troço compreendido entre a Rua dos Bragas e a Praça da República;

Rua do Almada, no troço compreendido entre a Praça da República e a Rua do Dr. Ricardo Jorge.

Todos os condicionamentos à circulação na cidade podem ser consultados em tempo real na Plataforma de Trânsito do Município.