Sá Carneiro ganha ligações a Israel, Letónia e Islândia

Há 14 novas rotas a partir do Aeroporto Francisco Sá Carneiro para Israel, Letónia e Islândia. Este aumento de ligações e de frequências para Viena, Copenhaga, Berlim, Bristol, Paris (Orly) e Nantes, fazem parte do plano da ANA - Aeroportos de Portugal para a operação de verão.

Parte do reforço da operação aérea no Sá Carneiro, apresentado esta terça-feira, já arrancou, como é o caso da ligação a Telavive, Israel. O voo inaugural realizou-se há duas semanas. Em comunicado, a ANA - Aeroportos de Portugal nota que, com estas 14 novas rotas para três novos países, o aeroporto terá "conectividade reforçada com Estocolmo, Shannon, Glasgow, Riga, Reiquiavique, Telavive", aumentando também os "voos diretos de longo curso para Luanda, bem como dos voos charter para Cancun e Punta Cana".

PUB

Estas viagens serão asseguradas por seis novas companhias, que passam também a operar no Aeroporto Francisco Sá Carneiro: airBaltic, Austrian Airlines, Norwegian, PLAY, SAS Scandinavian Airlines e Sun D'Or, elevando para 31 o número de companhias aéreas que servem este aeroporto.

O aumento das ligações aéreas tem como objetivo dar resposta ao turismo típico da época, mas "o aeroporto do Porto continua a aumentar com sucesso as ligações aos principais destinos turísticos, sendo França, Espanha, Suíça, Reino Unido e Alemanha os principais mercados de passageiros dos aeroportos fora de Portugal", acrescenta a ANA.

De acordo com a ANA, o Sá Carneiro registou uma "forte recuperação do tráfego", servindo mais de 12,6 milhões de passageiros em 2022, o que representa "um acréscimo de 116,3% em relação ano anterior".