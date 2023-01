Sacos com dois mil euros perdidos mas achados no metro e na STCP

Adriana Castro Hoje às 08:46 Facebook

No ano passado, as duas operadoras recolheram 12 mil artigos. Maioria não reclamada. Entre as peças mais inusitadas estão fraldas, carrinhos de bebé, um chicote e uma bengala.

À primeira vista, não passava de um saco de plástico com maçãs, perdido no metro do Porto. Por entre a fruta, estavam guardados, em notas já amassadas, dois mil euros. Outro saco, com 2200 euros, viajava esquecido num dos autocarros da STCP. Entre os poucos artigos esquecidos e recuperados - até porque, no último ano, perderam-se cerca de doze mil objetos nos dois transportes -, estes fazem parte dos que regressaram aos donos e que menos tempo terão passado nos armazéns de perdidos e achados da Metro e da STCP.

Na sala da estação de metro da Trindade há, por outro lado, itens mais inusitados: "Temos aqui fraldas. É inédito. Há cerca de uma semana também encontrámos um chicote e gel lubrificante. Com fatura e tudo. Ninguém veio buscar", conta Ana Paula Ribeiro, funcionária da Metro há 17 anos e uma das responsáveis pela secção. Entre os artigos mais "comuns", mas ainda assim insólitos, há carrinhos de bebé, bicicletas, lancheiras e até bengalas em madeira trabalhada. Dos seis mil artigos encontrados nas composições de metro no ano passado, 2618 foram reclamados. Na STCP, encontraram-se 5284 artigos e foram entregues 2050.