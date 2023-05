Sagres chega hoje à Ribeira para o Dia Marinha que vai ter mais de 30 atividades grátis

João Nogueira Hoje às 16:20 Facebook

As celebrações do Dia da Marinha no Porto arrancam esta quinta-feira com mais de 30 atividades gratuitas para toda a comunidade. Mas o navio escola Sagres chega já esta segunda-feira à Ribeira do Porto. Até quarta chegam também a fragata D. Francisco de Almeida, o navio patrulha Oceânico Sines e a lancha de fiscalização Rio Minho.

O epicentro das atividades abertas ao público, no Porto, vai desenvolver-se de quinta-feira a domingo, entre a Ribeira e a Alfândega do Porto, com o objetivo de promover a ligação dos portugueses ao mar

A partir desta segunda-feira, várias embarcações rumam até à Invicta. A primeira será o navio escola Sagres, que vai sair pela manhã do Terminal de Leixões, em Matosinhos, e deve chegar à Ribeira do Porto às 12.30 horas. O Sagres foi construído em 1937, sendo o único a ostentar condecorações estrangeiras no respetivo estandarte nacional.

Dependendo das marés e do caudal do rio Douro, outras embarcações, nomeadamente a fragata D. Francisco de Almeida, o navio patrulha oceânico Sines e a lancha de fiscalização Rio Minho, também vão atracar na cidade, entre o Cais da Ribeira e a Alfândega.

Os navios vão estar de portas abertas gratuitamente para todos os visitantes durante os quatro dias do evento. Das 10 às 12 horas e das 14 às 18 horas.

Outras atividades

Também estão previstas atividades como paredes de escalada, mergulho em piscina e visitas a tendas com armamento e airsoft, além de uma exposição imersiva com realidade virtual na Sala dos Despachantes da Alfândega do Porto.

Na Praça do Infante D. Henrique, os visitantes poderão colocar-se na pele das equipas de salvamento e resgate em motos, tratores, botes salva-vidas ou motas de água, registando a experiência num "photoboot" instalado no jardim.

Bolhão com apresentações da Banda da Armada

A Baixa do Porto também vai acolher apresentações da Banda da Armada, demonstrações cinotécnicas e de veículos não tripulados em locais como o Mercado do Bolhão, a Estação de São Bento, a Rua das Flores ou o interior do centro comercial Via Catarina.

No Bolhão haverá ainda uma exposição de elementos de arte cisória (arranjos de alimentos), demonstração e degustação de "finger food" e águas aromáticas, além de uma demonstração de veículos não tripulados. O mercado também receberá um ensemble da Banda da Armada e uma formação de apitos, entre 18 e 20 de maio.

Cerimónia militar e concerto para encerrar as comemorações

O parque de estacionamento da Alfândega vai acolher o concerto da Banda da Armada com Miguel Guedes, que sobem ao palco na sexta-feira, dia 19 de maio, a partir das 21.30 horas.

No último dia das celebrações, vão reunir-se cerca de 500 militares na zona da Alfândega para um desfile, que arranca às 12 horas. A preceder a cerimónia militar, a Marinha promove uma celebração religiosa na igreja de São Francisco, às 10.30 horas.

Inauguração do Monumento do Dia da Marinha 2023

O Monumento do Dia da Marinha, composto por uma âncora e um leme, no Farol de São Miguel-O-Anjo, vai ser inaugurado às 13 horas de quinta-feira, dia 18 de maio.

Além disso, haverá uma ação solidária promovida pelo agrupamento Marinheiros da Esperança no Hospital de São João, um colóquio sobre o tema "O Mar: Tradição e Desafios" organizado pela Marinha Portuguesa e Universidade do Porto, e uma prova de crossfit no Jardim das Sobreiras.

Fotografe os barcos e habilite-se a prémios

Para assinalar a Semana da Marinha, o JN e a Câmara do Porto lançaram um concurso de fotografia aberto aos leitores.

As fotografias têm de envolver pelo menos um dos três navios que vão estar atracados no cais da Ribeira e no cais da Polícia Marítima, entre os dias 15 e 24. As imagens devem ser enviadas até dia 28 de maio para o email foto@jn.pt.

Os vencedores habilitam-se a prémios monetários, ofertas de assinaturas digitais do JN e um livro com os 50 melhores retratos.

Moradores de Miragaia podem estacionar na Ribeira

Com a avença no parque de estacionamento da Alfândega, os moradores de Miragaia vão poder estacionar no parque subterrâneo da Ribeira a partir das 20 horas deste domingo, até às 8 horas do dia 23 de maio.

O acesso ao parque de estacionamento da Alfândega ficará condicionado até a desmontagem das estruturas do Dia da Marinha estar concluída.

O Município vai garantir a comunicação de todos os condicionamentos de trânsito para os moradores e estabelecimentos comerciais de Miragaia.