Sala de brincar do S. João já recebeu mais de 400 crianças

Alfredo Teixeira Hoje às 19:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Repleta de atividades, integra a nova Ala Pediátrica do hospital, que recebeu a visita do bispo do Porto.

A Sala de Brincar Ronald McDonald instalada no rés-do-chão da Ala Pediátrica do Hospital de S. João, no Porto, tem conquistado não só os pequenos doentes ali internados mas também os pais que os acompanham. Pelo espaço já passaram mais de 400 crianças. Na tarde desta quarta-feira, o local, assim como todo o espaço de internamento inaugurado em dezembro, foi visitado pelo bispo do Porto, D. Manuel Linda.

"A primeira visita oficial que fiz como bispo foi aos contentores que albergavam a pediatria do hospital e é com satisfação que hoje encontro uma realidade completamente diferente", afirmou D. Manuel Linda. Acompanhado pelo presidente do Conselho de Administração, Fernando Araújo, o líder da Diocese do Porto percorreu toda a nova ala mas foi na sala de brincar que foi surpreendido com a oferta de um papagaio de papel construído pelas crianças internadas.