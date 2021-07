Sala de chuto do Porto ficará em Serralves e abre em setembro

Alfredo Teixeira Hoje às 18:15 Facebook

A primeira sala de chuto da cidade do Porto tem abertura prevista para setembro e ficará num contentor junto a Serralves. A Câmara vai lançar processo para escolher entidade gestora.

Um ano depois de assinado o protocolo para a Criação de Respostas de Consumo Vigiado no Porto, o executivo liderado por Rui Moreira vota finalmente na próxima segunda-feira a abertura das candidaturas para selecionar a entidade sem fins lucrativos que irá gerir a primeira sala de chuto do concelho que vai funcionar, a partir de setembro, na chamada Viela dos Mortos, junto ao muro do Parque de Serralves.

O processo ficou fechado, de acordo com o vereador da Coesão Social, Fernando Paulo, há 15 dias, com as entidades que integram a Comissão para a Implementação da Sala de Consumo Vigiado a concluírem os trabalhos que garantem os serviços técnicos, os administrativos e as condições de higiene e saúde pública do equipamento.