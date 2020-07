"Salas de chuto" no Porto até ao final do ano

Ana Sofia Rocha Hoje às 14:58 Facebook

A Câmara Municipal do Porto aprovou, na reunião do Executivo desta segunda-feira de manhã, a criação na cidade da primeira sala de consumo assistido. Autarquia espera ter a primeira unidade na rua até ao final do ano.

A proposta para a vulgarmente conhecida por "sala de chuto", local onde os toxicodependentes poderão consumir estupefaciente em condições seguras e de higiene, foi aprovada por maioria com abstenção do PSD.

Numa primeira fase, o serviço funcionará numa estrutura amovível, mas depois será prestado numa carrinha que percorrerá os locais mais problemáticos da cidade.

O apoio financeiro da Câmara do Porto a este projeto ascende aos 550 mil euros, sendo 400 mil euros alocados à implementação do projeto, que será coordenado pelo Ministério da Saúde, através da ARS [Administração Regional de Saúde] do Norte, e 150 mil euros para a aquisição da estrutura móvel e de uma viatura.