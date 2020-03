Santo António cria espaço para casos suspeitos de Covid-19

Marisa Silva Hoje às 14:59 Facebook

A partir desta terça-feira, o Hospital de Santo António, no Porto, tem em funcionamento uma área destinada a receber os doentes com suspeitas de infeções por Covid-19. As instalações localizam-se dentro do hospital, ao lado do serviço de Urgência.

O novo espaço, reservado para acolher doentes em caso de catástrofe, foi adaptado nos últimos cinco dias. Trata-se de um circuito isolado para que os casos suspeitos de infeção por Covid-19 não se cruzem com os pacientes da urgência ou da consulta externa. Nas instalações foram montados quatro gabinetes médicos, sete espaços de isolamento e uma sala de enfermagem.

"Este espaço era um grande átrio de acesso à receção da consulta externa, mas podería ser utilizado a qualquer momento. Os doentes serão observados em espaços individuais e feitas as colheitas para as análises. Se o resultado for positivo, há um circuito próprio para serem encaminhados até ao Serviço de Infecciologia, onde ficarão internados. Os negativos voltam à comunidade", explicou José Barros, diretor clínico do Hospital de Santo António.

De acordo com o responsável, o Serviço de Infecciologia está dedicado exclusivamente ao tratamento da doença. Durante o dia, há três médicos. À noite, são dois. Rodam entre o novo espaço e o internamento. Já a equipa de enfermagem e os assistentes operacionais estão em permanência na nova área destinada aos casos suspeitos.

Atualmente, a unidade hospitalar tem oito doentes infetados, todos "estáveis" e "pouco sintomáticos". O primeiro foi detetado há cerca de uma semana. Os restantes sete foram diagnosticados no passado fim de semana. Há ainda 55 casos suspeitos.

"Esta doença tem um perfil caprichoso e difícil de prever. Estamos preparados, nesta fase, para internar até 32 doentes", disse José Barros, revelando que o hospital conta com seis camas de isolamento, seis quatros de pressão negativa e 22 camas distribuídas por enfermarias.

Após o surto, as renovadas instalações servirão de apoio à Urgência, durante as obras de reabilitação do serviço. Segundo o diretor clínico do Santo António, o projeto para a empreitada está aprovado e encontra-se em fase de preparação do concurso público.