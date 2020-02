Santos Silva é o mandatário da candidatura de Pizarro ao PS/Porto

Marisa Silva Hoje às 10:35 Facebook

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, é o mandatário da candidatura de Manuel Pizarro à Federação Distrital do Partido Socialista do Porto, que será formalizada este sábado no auditório da biblioteca Almeida Garrett, no Porto.

O eurodeputado vai a votos para um terceiro mandato e é apoiado por sete dos 11 presidentes de câmara socialistas do distrito, bem como por 15 dos 18 presidentes das Comissões Políticas Concelhias.

Entre os autarcas que já declararam o apoio a Manuel Pizarro, estão Eduardo Vítor Rodrigues (Gaia), Luísa Salgueiro (Matosinhos), Marco Martins (Gondomar), Alberto Costa (Santo Tirso), Nuno Fonseca (Felgueiras), Pedro Machado (Lousada) e Cristina Vieira (Marco de Canaveses).

Com o mote "Continuar Unidos Pelas Vitórias do PS", a candidatura conta ainda com o apoio dos presidentes das concelhias de Amarante, Felgueiras, Gondomar, Lousada, Maia, Marco de Canaveses, Matosinhos, Paços de Ferreira, Penafiel, Porto, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Trofa, Vila do Conde e Gaia.