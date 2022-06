São João e turistas ajudam à retoma da hotelaria na Invicta

Porto e Gaia com taxa de ocupação de 90% no centro das cidades. Nas zonas ribeirinhas, desce para 80%. Estrangeiros são muitos, mas ainda assim aquém da expectativa de alguns. Restaurantes receiam a chuva.

As entradas dos hotéis no Porto preenchem-se com as malas de quem já chegou para festejar o São João e os restaurantes da cidade fazem figas para que a chuva não mande os clientes para casa na noite da festa. As taxas de ocupação nos hotéis da cidade estão em alta, mas há casos em que o número de reservas para esta noite ainda está aquém das expectativas. Por isso, a esperança recai nas eventuais reservas de última hora. Para já, quem mais procura o Porto por esta altura, de acordo com os operadores turísticos, são espanhóis, brasileiros e franceses. Mas entre toda a massa turística, só cerca de metade sabe da festa.

De acordo com os dados do Turismo do Porto e Norte, é no centro das cidades ribeirinhas (Porto e Gaia) onde a taxa de ocupação é maior: ronda os 90%. Na periferia, desce para 80% a 85%. Já em Braga, onde também é feriado amanhã, a ocupação é de 85%.