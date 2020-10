São João reserva duas tendas só para triagem de menores

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 20:37 Facebook

O Hospital de São João, no Porto, que reativou o hospital de campanha para a receção de doentes suspeitos de estarem infetados com covid-19, tem duas tendas exclusivas para receber menores de idade. Durante a primeira vaga, as seis tendas disponíveis destinavam-se a adultos.

A reativação do hospital de campanha ocorreu porque a procura o "justificou", sendo esperado que se mantenha em funcionamento durante "muito tempo", apurou o JN junto de fonte do São João.

A estrutura que recebe os doentes ligeiros suspeitos de estarem infetados com a covid-19 é a mesma que em março, mas foi reorganizada. Na altura, as seis tendas existentes estavam preparadas para receber sobretudo adultos; agora, duas delas passaram a ser destinadas exclusivamente à pediatria.

Dos 1249 casos registados nas últimas 24 horas, a maior fatia - 602 - verificou-se na região Norte. Já no domingo o Norte tinha contabilizado 625 novos casos, quase o dobro da região de Lisboa e Vale do Tejo (329), sendo que os municípios do Porto (+ 518), Gaia (+314) e Guimarães (+254) estão entre os que mais novos casos contabilizaram nos últimos quinze dias.

O mesmo está a acontecer com as mortes: esta segunda-feira, oito das 14 a registaram-se na mesma região. Na sexta-feira, dia de reabertura do hospital de campanha, o São João fez cerca de 150 despistes a doentes covid.

A nível nacional, registaram-se 128 doentes em cuidados intensivos, mais quatro do que no domingo.