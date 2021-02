São João resgata doente de ECMO do Hospital de Braga

Joaquim Gomes Hoje às 21:11 Facebook

Um doente com covid-19 em estado crítico foi transferido, ao final da tarde desta quarta-feira, de Braga para o Porto, por precisar de um "tratamento mais específico", em termos de oxigenação por membrana extracorporal (ECMO).

A viatura do Centro de Referência de ECMO, acompanhada por uma ambulância, prestou a assistência ao doente, que já foi transferido do Hospital de Braga para o de São João, no Porto.

Esta valência móvel é ativada em casos de pacientes críticos, com falência cardíaca ou pulmonar, potencialmente reversível.

O Hospital Central de Braga dispunha, esta quarta-feira de manhã, de quatro vagas em Cuidados Intensivos (com capacidade total para 32 doentes). Ainda assim, os serviços clínicos estão preparados para alargar até às 44 camas, situação que, segundo apurou o JN, ainda não foi necessária.